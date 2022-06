Sesi Música retoma agenda com show de Tiê: “Saudade é Amor”

Da Redação

Tiê também celebra retorno aos palcos e marca a retomada da agenda do Sesi Música, no Paraná

A cantora Tiê vem à Curitiba com novo show “Saudade é Amor”. E a saudade é de fazer show ao vivo, de ter contato com o público, de respirar a energia vibrante dos teatros e até das passagens de som. Foram mais de dois anos sem espetáculos presenciais e a retomada traz o novo show “Saudade é Amor” pelo Sesi Música, que também estava em pausa (forçada).

Com um tom intimista e acolhedor, ora sozinha com seu violão, ora acompanhada de baixo e bateria, Tiê passeia por várias canções do seu primeiro álbum, “Sweet Jardim”, além de outros álbuns e sucessos da sua carreira, como “A Noite”, “Amuleto” e “Mexeu Comigo”. Tiê prepara ainda algumas versões, como “Romaria” e “Tempo Perdido”.

A artista, que já tem treze anos de carreira e mais de 200 milhões de visualizações em seus clipes, também coleciona passagens em diversos festivais, como Lollapalooza Brasil, Primavera Sound (Barcelona), Rock in Rio (ao lado de João Donato, 2017, e Jorge Drexler, 2011), Brazil SummerFest (Nova York), Rock in Rio Lisboa, SXSW (Texas), Planeta Terra (São Paulo), Coquetel Molotov (Recife), Coolritiba (Curitiba).

A cantora, que aproveitou o isolamento da pandemia de maneira criativa, lançando o EP inédito “Kudra”, a coletânea “Encontros” (compilado de parcerias nacionais e internacionais feitas ao longo da carreira, com nomes como David Byrne, Jorge Drexler, Luan Santanna, Toquinho, entre outros) e vários singles, soma esses lançamentos aos quatro discos autorais de sua carreira: “Sweet Jardim” (2009), “A Coruja e o Coração” (2011), “Esmeraldas” (2014) e “Gaya” (2017) e seu DVD ao vivo “D.I.X” (2019). Enquanto apresenta seu novo show “Saudade é Amor”, Tiê começa a preparação de seu novo trabalho, previsto para o segundo semestre de 2022.

Tiê vem à Curitiba pelo programa Sesi Música, que é um projeto estratégico desenvolvido pela Gerência de Cultura do Sesi. Ele está ancorado nas diretrizes de promover a cultura, reforçando os conceitos da cidadania por meio da democratização do acesso aos bens e serviços culturais, com compromisso com a pluralidade e diversidade cultural. Consequentemente, o Sesi Música contribui para a qualidade de vida e inserção social e cultural dos trabalhadores da indústria, seus dependentes e a comunidade. O Projeto Sesi Música foi criado para promover a cultura musical, com intuito de formação de plateia para a música e fomento da produção artística local e nacional.

“É uma alegria receber Tiê em Curitiba neste momento especial de retomada da programação do Sesi Música. O momento atual, apesar de demandar cuidados sanitários, demanda mais calor no coração, que só podem ser proporcionados pela arte e cultura”, diz a gerente de cultura do Sistema Fiep, Anna Paula Zétola.

Serviço:

Sesi Música apresenta: Tiê no show “Saudade é Amor”

Dia 11 de junho, sábado

Horário: 20h

Local: Teatro Sesi Campus da Indústria – Av. Comendador Franco, 1341

Ingressos: até 10/06 – R$ 80,00 (inteira), R$ 40,00 (meia) e R$ 30,00 (trabalhadores da indústria); no dia 11/06 – R$ 100,00 (inteira), R$ 50,00 (meia) e R$ 40,00 (trabalhador da indústria). Vacinados Covid-19 também pagam meia entrada.

Ingressos à venda: www.diskingressos.com.br/event/3064