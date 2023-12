Sertanejos em choque: morte trágica de Hudson Hostins gera comoção

Morreu nesta sexta-feira, 29, o produtor musical Hudson Hostins. Muito querido pelo seguimento sertanejo, ele era conhecido por seus trabalhos com algumas das principais duplas do gênero.

continua após publicidade

Em várias publicações, artistas lamentaram a morte do produtor. "É com profunda tristeza que recebi a notícia da partida do meu amigo. Um cara com um talento brilhante, coração amoroso e um ser humano do bem", escreveu Simaria.

A irmã de Simone agradeceu. "Muito obrigada por todos os momentos lindos, por toda contribuição e, principalmente, pela sua amizade e lealdade. Muito difícil de acreditar, que o nosso Deus de bondade te receba de braços abertos", continuou a cantora.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Jade Picon e ator da série "Elite" se beijam em festa de Ano Novo

Outro a se manifestar foi Matheus Vargas, filho de Leonardo. "Caramba, meu amigo, até agora estou em choque com essa notícia… Bom, eu só tenho coisas boas para falar sobre você e a agradecer, principalmente também por ter me deixado participar de um pedacinho da sua vida, ter compartilhado um pouco da sua genialidade comigo e por também, ter produzido, acreditado e abraçado o meu primeiro projeto de uma forma única", escreveu ele que tem investido na carreira artística.

Mais artistas se pronunciaram

continua após publicidade

Em um desabafo, César Menotti elogiou a trajetória do profissional e exaltou o seu legado na construção da música sertaneja. "Vai com Deus, meu irmão. Sua obra fica aqui para sempre", afirmou.

Gabi Martins também se declarou ao profissional e agradeceu o apoio que recebeu. "Hoje eu perdi o meu amigo, um grande irmão que eu tinha. Perdi para a depressão. Era um homem super querido, tinha um coração maravilhoso, tinha um talento absurdo, acolhedor, leal, fiel, amigo. Aquele que torce com você e está com você em todos os momentos. E eu o perdi hoje para a depressão. Eu nunca tinha perdido alguém tão próximo a mim dessa forma, e dói muito. Quando eu percebi os primeiros sintomas, eu peguei a mão do meu amigo e falei assim, 'eu não vou soltar a sua mão.' Eu fui atrás da psicóloga que me atende, que é maravilhosa, e fomos atrás de psiquiatra, nós criamos um grupo para salvá-lo."

Hudson Hostinsfoi encontrado morto em sua casa. Até o momento, a causa não foi divulgada.

continua após publicidade

Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News