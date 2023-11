Sertanejo Marrone está namorando mulher 40 anos mais jovem; saiba quem

O cantor Marrone, da dupla sertaneja Bruno e Marrone, foi flagrado de mãos dadas com uma jovem morena durante um show em Caldas Novas (GO) na última sexta-feira (3), durante o Festival Caldas Country. O cantor optou por não ser fotografado ao lado da suposta nova companheira, com quem chegou ao local do evento, e evitou conversar com a imprensa.

A mulher vista com Marrone foi identificada como Wanessa de Fátima, uma mineira de 18 anos, enquanto o cantor tem 57 anos. Ela compartilhou fotos e vídeos do show nas redes sociais, mas não postou nenhuma imagem ao lado de Marrone.

O suposto relacionamento do cantor com a jovem, que é 40 anos mais nova, surpreendeu fãs e usuários da internet, especialmente porque até junho deste ano, Marrone estava em um relacionamento com a assessora Ana Paula Farfalla.

