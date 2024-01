Sertanejo João Carreiro morre aos 41 anos durante cirurgia cardíaca

Siga o TNOnline no Google News

O músico João Carreiro de 41 anos uma das vozes mais conhecidas do Brasil, morreu na noite desta quarta-feira (3) após passar mal em uma cirurgia cardíaca. A informação foi confirmada por referências do mundo sertanejo.

João Carreiro ficou famoso em todo o país pela parceria com Capataz e é considerado uma das vozes mais marcantes do sertanejo nacional. O músico era mato-grossense, mas escolheu Campo Grande como cidade para morar.

“Era uma das vozes mais respeitadas e imitadas, eles trouxeram um formato Tião Carreiro e Pardinho com a voz mais alta era a grossa, e trouxe uma modernidade pra isso, é uma referência”, afirmou o cantor e amigo Santhiago Filho. “Mas acima de tudo, era uma pessoa sensacional, uma das melhores que já conheci na minha vida."

A informação foi confirmada também por Renato Sertanejeiro, figura importante de informações no meio sertanejo.

Horas antes da cirurgia, João Carreiro explicou a um amigo que precisava colocar uma válvula no coração e cuidar de um ‘sopro’ no local, chamado tecnicamente de prolapso. Porém, durante o procedimento o cantor passou mal e não reagiu. Por mais de horas foi tentado a reanimação, mas sem sucesso.

O Prolapso da Válvula Mitral é, na maioria dos casos, considerado benigno, mas a decisão pela intervenção cirúrgica surge da necessidade de garantir a saúde do artista. Foto por Reprodução/Redes Sociais

Velório

Conforme informações, o velório do cantor acontece das 7 às 9 horas desta quinta-feira (4), na Câmara Municipal de Campo Grande (MS). O corpo será enterrado em Cuiabá (MT), cidade natal do sertanejo.

Quem é João Carreiro?

"João Carreiro" é o nome artístico de João Sérgio Batista Corrêa Filho, nascido no dia 24 de novembro de 1982 na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Desde criança, era fascinado por música sertaneja e fã incondicional do cantor Tião Carreiro. Era formado na faculdade de administração de empresas. Sua identificação com a música traz uma voz grave e marcante. Além de cantor, é compositor.

Com informações: TopMídiaNews

