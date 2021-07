Da Redação

Sertanejo Giovani sofre acidente de carro em rodovia

O cantor Giovani, da dupla com Gian sofreu um acidente de carro neste sábado (31) pela manhã na rodovia Presidente Dutra, em Arujá - SP. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele estava com a mulher e teria dormido na direção do veículo, vindo a capotar na pista.

continua após publicidade .

Apesar da gravidade do acidente, o casal sofreu ferimentos considerados leves. Os dois foram socorridos após o capotamento e encaminhados de ambulância ao hospital, segundo a assessoria do cantor. Ainda de acordo com os agentes da PRF no local, após perder o controle do carro aconteceu uma colisão contra a mureta da via e o carro capotou, deslizando por quase 100 metros até parar no asfalto.

"Saí de manhã para cumprir uma agenda de compromissos do meu marido em Cuiabá. Nesse caminho, nosso carro capotou três vezes", relatou a mulher de Giovani pelas redes sociais.

continua após publicidade .

Os dois ficaram sob observação médica depois de darem entrada no atendimento médico.