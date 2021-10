Sertanejo Diego trai a esposa com mulher de traficante

Da Redação

Diego Barros da Silva, da dupla Henrique & Diego

Diego Barros da Silva, da dupla Henrique & Diego, revelou em entrevista ao jornalista Leo Dias neste sábado (2), que chegou a pedir para reatar o casamento depois que a traição com a mulher de um traficante de drogas de Campo Grande (MS) se tornou um escândalo na região. A mãe da filha do cantor, no entanto, não cedeu ao pedido.

O processo de divórcio corre em segredo de justiça. De acordo com Diego, a medida tem o objetivo de proteger a filha do casal. Durante a entrevista, o músico evitou mencionar a atividade profissional do marido da ex-vizinha, com quem acabou se envolvendo. enquanto durou a conversa, Diego não mencionou a palavra traficante uma única vez. Segundo ele, o caso, que acabou provocando o fim de seu casamento, durou cerca de três meses.

Entenda o caso

De acordo com a coluna do jornalista Leo Dias, o casamento do cantor Diego Barros da Silva, da dupla sertaneja Henrique & Diego, dona do hit Suíte 14, chegou ao fim depois que a mulher dele, Annaí Bernardes, descobriu o caso do artista com uma vizinha. O detalhe mais impressionante da história é que a vizinha em questão vem a ser mulher de um traficante de Campo Grande (MS).

A coluna recebeu fotos do sertanejo com a mulher do criminoso, mas a pedido de Diego a identidade dela e, obviamente, a do bandido, não serão publicadas. Assim que a história veio a público, revelada por esta coluna, a assessoria de Diego confirmou o término da relação e pessoas muito próximas à dupla confirmaram as informações.

A história aconteceu há aproximadamente oito meses. Diego se apaixonou pela moça enquanto ainda estava casado com Annaí e vivia num condomínio de luxo em Campo Grande, o Alphaville 1. Nem precisa dizer que a história virou um escândalo não apenas no condomínio, mas já tomou conta de Campo Grande. As casas onde Diego e a amante viviam ficavam lado a lado.

Com a revelação do caso, fontes próximas ao artista revelaram que Diego ficou desesperado. O dono do hit Suíte 14 resolveu trancar seu perfil no Instagram por medo de perder a própria vida.

Com informações do Metrópoles