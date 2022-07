Senna pediu Xuxa em casamento um dia antes de acidente, diz amigo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ayrton Senna, falecido, e Xuxa Meneghel

O compositor Michael Sullivan, autor de diversos sucessos de Xuxa Meneghel e amigo íntimo do casal, concedeu uma entrevista para o Podcast Papagaio Falante e afirmou que o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna pediu a cantora em casamento um dia antes do acidente que o matou em 1994.



continua após publicidade .

Conforme Sullivan, o casal já havia até mesmo marcado uma data para o casamento que aconteceria. “O Ayrton Senna ligou para a Xuxa naquele dia, de madrugada. Depois, ele falou comigo. Às vezes, quando falava com ela por telefone, me chamava perguntando ‘o Negão está aí?’. Falou comigo bem rápido e passou uns 40 minutos ou mais com ela.”

De acordo com o compositor, Xuxa e Ayrton decidiram subir ao altar durante essa ligação. “Depois de desligar, a Xuxa falou: ‘Resolvi que quando ele voltar [da Itália], nós vamos casar’. Naquele dia, só tinha eu, ela, o técnico Jorge Gordo e uma visita, a Mercedes Sosa, que estava no Brasil. Mas, depois, ela disse: ‘Hoje, estou sem condições de cantar’ e cancelou a gravação.”

continua após publicidade .

Segundo ele, Xuxa tentou convencer Ayrton a não correr, mas o piloto negou, argumentando que Michael Schumacher estava na sua cola e poderia despontar na Fórmula 1 caso ele não disputasse naquele dia. O compositor assistiu à última corrida do amigo e ficou preocupado com a Rainha dos Baixinhos.

“Naquele dia eu não dormi. Fiquei acordado para ver a corrida. Quando aconteceu o acidente e saiu a notícia da morte, liguei para a Marlene [Mattos, diretora e empresária de Xuxa]. Ela estava enrolando para acordar a Xuxa, pensando o que iria falar. Só falei com ela à tarde”, relatou Sullivan.

Sérgio Mallandro, que comanda o Podcast Papagaio Falante ao lado de Renato Rabello, relatou que também ligou para a casa da apresentadora no dia da tragédia. Na ocasião, ele conversou com Mariam, empregada de Xuxa, e ouviu da funcionária: “Você só vai ouvir os gritos”. Ele explicou: “Ela se trancou e só gritava e chorava. Foi uma dor muito forte. Ninguém entrava no quarto”.

continua após publicidade .

Ayrton Senna morreu em 1º de maio de 1994, após bater contra uma barreira de concreto, durante o Grande Prêmio de San Marino, no Autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, na Itália.





Fonte: Na telinha UOL.

Siga o TNOnline no Google News