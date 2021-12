Da Redação

Sem saber de morte, Mileide fala de Marília Mendonça na TV

Durante gravação para o programa Hora do Faro, Mileide Mihaile, a 12ª eliminada de A Fazenda 13 da RecordTV, falou a respeito de Marília Mendonça.

Antes do início da gravação, Mileide falou sobre as expectativas para a reta final do reality e revelou que acreditava que o show de encerramento do programa seria feito pela cantora sertaneja.

A eliminada da semana ainda não sabe que a cantora morreu num trágico acidente de avião, no início de novembro. Na produção do Hora do Faro, todos estão proibidos de tocar no assunto. A emissora não sabe como Mileide pode reagir à notícia.

A atenção redobrada com os cuidados sanitários aplicados durante a gravação tem explicação: a ex-peoa vai voltar ao confinamento para participar das dinâmicas finais do reality rural da Record.

No estúdio, Rodrigo Faro fez questão de advertir os presentes à gravação sobre as medidas. Ninguém pode abraçar ou se aproximar de Mileide. A equipe foi reduzida e todos trabalham de máscara. O próprio apresentador, aliás, só retirou a proteção quando a gravação começou e vai colocá-la novamente durante os intervalos. Faro só cumprimentou a eliminada da semana de longe.

Nos bastidores, todos os envolvidos no programa foram orientados a não comentar com Mileide sobre a doença da mãe dela, dona Doralice. Conforme revelado pela coluna LeoDias, ela está tratando um câncer no útero.

Com informações Metrópoles.