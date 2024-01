Sem roupa íntima, Viviane Araújo dá 'empinadinha' na academia

A atriz Viviane Araújo mostrou nesta sexta-feira (5), que está pronta para o Carnaval. A musa surgiu na academia e após o treino, deu uma 'empinadinha' estratégica e exibiu toda sua beleza.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Salário de Tadeu Schmidt para apresentar o BBB24 impressiona

Na foto, ela apareceu com um conjuntinho verde-água coladíssimo ao corpo. Dispensando a roupa íntima, ela mostrou porque é a mais bela dentre todas as Rainhas de Bateria. "Foco no objetivo", disparou ela que também posou com a personal.

continua após publicidade

Nos comentários, fãs ficaram impressionados. Isso porque a estrela está com 48 anos e acaba de ser mãe. "Quase 50 e esse corpo é para poucas", disparou um. "Olha o shape da rainha", escreveu outro. "Como pode? Ela massacra", disparou outro.

Vale lembrar que Viviane Araújo e o marido, Guilherme Militão, celebraram a união em uma cerimônia luxuosa em maio de 2021. Pouco tempo depois, deram as boas-vindas ao primogênito, Joaquim, que já está com um aninho de vida. Desde a chegada do pequeno, a mamãe coruja compartilha detalhes da maternidade nas redes sociais.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

Inclusive, recentemente, a musa revelou que quase abandonou o caminho da maternidade. É que ela passou pelo processo de fertilização in vitro e ficou frustrada após receber o primeiro resultado negativo. É relevante destacar que ela recorreu à doação de óvulos para conceber seu filho, uma vez que não tinha seus próprios óvulos congelados.

Fonte: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News