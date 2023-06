Sem Rose Miriam, saiba quem fica com a herança de R$ 1 bilhão de Gugu

STJ reconheceu o testamento deixado por Gugu que não inclui a mãe dos filhos do apresentador, Rose Miriam

A disputa pela herança de Gugu Liberato teve um desdobramento importante na Justiça. O STJ definiu, nessa terça-feira (20/6), quais membros da família do apresentador, que morreu em 2019, vítima de um acidente doméstico, receberão a herança de R$ 1 bilhão deixada por ele.

A mãe dos filhos do apresentador, Rose Miriam, que tenta comprovar união estável com o comunicador, não foi reconhecida pela Justiça como herdeira. Rose diz ter sido companheira de Gugu por 19 anos, mas não foi casada oficialmente com ele.

Assim, seguindo a decisão e o que foi deixado por Gugu em testamento, a divisão dos bens foi dividida entre os filhos e sobrinhos de Gugu Liberato.

Os filhos do apresentador, Marina, Sofia e João Augusto, dividirão entre eles 75% dos bens deixados pelo pai. Os outros 25% serão distribuídos entre os sobrinhos Alexandre Liberato, André Liberato, Rodrigo Caetano, Amanda Liberato e Alice Caetano.

A mãe de Gugu Liberato, Maria do Céu, de 90 anos, não ficou de fora da herança e garantiu uma pensão mensal vitalícia no valor de R$ 163 mil.

Com informações: Metrópoles





