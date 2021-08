Da Redação

Sem previsão de alta, Glória Menezes sai do oxigênio nasal

A atriz Glória Menezes, de 86 anos, se recupera bem e, segundo seu assistente pessoal, Tadeu Lima, não precisa mais da ajuda de um respirador nasal, procedimento adotado para aliviar sintomas decorrentes da doença. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

Tadeu Lima afirmou ainda que a atriz não tem previsão de alta médica. Glória não pode comparecer ao enterro do marido, o ator Tarcísio Meira, de 85 anos, que morreu na última quinta-feira (12/8) por complicações da Covid-19.

Tarcísio e Glória foram casados por 59 anos. O ator, ícone de telenovelas brasileiras, ficou internado por cinco dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e chegou a ser intubado.

“Ela recebeu a informação (da morte do marido) com muita, muita, muita, muita tristeza”, disse o assistente pessoal da atriz.

O último boletim divulgado pelo hospital informa que “a senhora Glória Menezes encontra-se internada desde o dia6 de agosto para o tratamento de complicações ocorridas por Covid-19”. A atriz passou por desmame, como chamam os médicos, do auxílio do oxigênio. Durante todo o tratamento, a veterana permaneceu internada em apartamento individual, separada do marido, com apoio somente de oxigenação nasal.