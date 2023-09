Sem nada por baixo? Simaria intriga ao surgir com jeans aberto

A cantora Simaria Mendes chamou a atenção com um novo clique em sua rede social. Nesta terça-feira, 19, a artista, irmã e ex-dupla de Simone Mendes, compartilhou uma foto fazendo pose no carro e intrigou com a roupa usada no momento.

Vestindo uma calça jeans com recortes diferentes, a artista apareceu aparentemente sem a roupa de baixo. Possivelmente sem calcinha, Simaria captou os olhares dos seguidores e arrancou suspiros ao se exibir nos registros.

Vale lembrar que a cantora está em uma fase solteira e dedicada à família. Longe dos palcos desde o fim da dupla com a irmã, a cantora passa os seus dias ao lado dos herdeiros. Tanto que, na semana passada, ela compartilhou com os fãs como foi a comemoração do aniversário de seu filho, Pawel.

Nas últimas semanas, a famosa compartilhou um vídeo curtindo uma praia com os herdeiros, Giovanna e Pawel, frutos do casamento vivido com o espanhol Vicente Escrig, com quem protagoniza uma separação tensa na justiça.

Foto por Reprodução/Instagram O clique foi publicado nos stories do Instagram

Fonte: Revista Caras.

