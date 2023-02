Sem calcinha, Yasmin Brunet posa com vestido brilhante e choca web

Da Redação

Yasmin Brunet, modelo brasileira de 34 anos

Yasmin Brunet roubou toda a atenção das redes sociais para si ao compartilhar uma foto em que aparece com um look ousadíssimo! Nesta quarta-feira (16), a modelo de 34 anos usou seu perfil no Instagram para exibir o look escolhido para um baile de Carnaval.

Na imagem, a famosa deixou todos os seus seguidores babando ao posar de costas com um vestido transparente. Com os cabelos soltos, a filha de Luiza Brunet chocou ao surgir com o look de pedras brilhantes, sem roupa íntima por baixo.

Esbanjando sensualidade, Yasmin deixou algumas de suas tatuagens à mostra e a marquinha de biquíni do sol. "Um emoji pra essa foto", escreveu na legenda da postagem. Os seguidores não pouparam elogios à artista, que foi anunciada como musa da Grande Rio no Carnaval deste ano. "Perfeitamente linda!", disse um seguidor.

"Que mulher é essa? Minha linda, você é simplesmente maravilhosa", se derreteu um internauta. "Ela tem a estética das gringas", exaltou um admirador. "Medina deve chorar até hoje", provocou outro, citando o ex-marido da modelo, o surfista Gabriel Medina.

Veja e se surpreenda:

Fonte: Revista Caras.

