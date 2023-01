Sem bebê no BBB23: Boninho elimina participante grávida

Da Redação

Boninho contou durante um Space no Twitter que precisou eliminar uma candidata ao BBB 23 após descobrir que ela estava grávida

Boninho contou durante um Space no Twitter que precisou eliminar uma candidata ao BBB 23 após descobrir que ela estava grávida. "A gente se apaixona por todo mundo, a gente adora todo mundo que a gente bota. E a gente escolhe os caras que a gente mais gosta, é um processo maluco de escolher", informou sobre a seleção de participantes.

Boninho contou também que descobriu que uma candidata estava grávida e nem ela sabia. "E aí, às vezes, tem uma pessoa que a gente ama muito e o cara não pode. Eu tive uma participante que eu tive que falar pra ela 'olha, você tá grávida, você não pode entrar (risos)'. Ela não sabia", revelou.

Ainda sobre a seleção, o diretor detalhou o processo de escolha. "No processo a gente tem que respeitar todo mundo. Eles estão numa casa fechada, onde às vezes tem um controle. E, nesse lado clínico, a gente tenta colocar todo mundo igual. O cara não pode tomar um remédio porque isso pode levar alguma vantagem ou não. Então, a gente procura olhar para uma visão mais leve, que todo mundo possa jogar igual", afirmou.

A equipe que cuida da avaliação dos candidatos conta com 20 pessoas e Boninho garantiu que todos os vídeos enviados são analisados. Durante o bate-papo foi revelado que a Globo vem tentando há três anos fazer um documentário sobre o reality show, mas Boninho não deixa para que os concorrentes não descubram o segredo do sucesso do BBB.

As informações são do site UOL.

