Sem aliança, Gisele Bündchen visita escritório de advocacia

Gisele Bündchen passou um dia em reunião com seus advogados na última sexta-feira (07). A modelo brasileira foi fotografada, em Miami, saindo do escritório em meio a rumores de um divórcio com Tom Brady.

Conforme os cliques feitos pelos paparazzi de plantão, a musa, de 42 anos, estava sem aliança e chegou a tentar proteger o rosto dos flashes com seu computador.

No momento, Gisele estava muito séria e seguiu rapidamente para o seu carro. A aparição acontece menos de dois meses após a imprensa internacional passar a especular o divórcio.





Crise no casamento

Recentemente, o Page Six revelou que Brady e Bündchen, que estariam vivendo separados há dois meses, teriam decidido por finalizar o casamento. “Acho que não haverá retorno agora. Ambos têm advogados e estão analisando o que uma divisão acarretará, quem fica com o quê e quais serão as finanças”, disse uma fonte próxima.

