“Seis meses sem você…”, mãe posta homenagem ao sertanejo Maurílio

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Odaisa tatuou a assinatura do sertanejo, com a caligrafia dele, e a data de nascimento: 15.02.1993

Nesta quarta-feira (29), completasse seis meses da morte do sertanejo Maurílio, que fazia dupla com Luiza, e a mãe do cantor publicou nas redes sociais uma fotografia com três braços tatuados com o nome do filho.

continua após publicidade .

“Seis meses sem você, mas com a certeza de que aqui é só uma passagem e em breve nos veremos novamente. Saudade filho”, escreveu Odaisa Delmonte, mãe de Maurílio, na homenagem postada.

Antes da morte de Maurilio, em outubro de 2021, Odaisa tatuou a assinatura do sertanejo, com a caligrafia dele, e a data de nascimento: 15.02.1993. Ele também tinha uma tatuagem com a assinatura da mãe.

continua após publicidade .

Após sua morte, a companheira de música Luiza e outras pessoas fizeram tatuagens em homenagem a Maurílio. Ele morreu em 29 de dezembro do ano passado, após complicações de uma tromboembolia pulmonar.



O cantor passou mal durante a gravação de um DVD, em que fazia participação no show da dupla Zé Felipe e Miguel. Maurílio passou mal após o show com Luiza e ficou internado em estado grave durante duas semanas.





Fonte: Metrópóles.

Siga o TNOnline no Google News