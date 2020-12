Segundo fontes, Gusttavo Lima e Andressa assinaram divórcio - TNOnline

Continua após publicidade

De acordo com fontes próximas ao ex-casal, Gusttavo Lima e Andressa Suita assinaram os papéis do divórcio. A assinatura ocorreu há cerca de 15 dias. As informações foram concedidas ao colunista do Metrópoles, Léo Dias.

Neste momento, os dois estão oficialmente divorciados. Ambos haviam anunciado a separação há cerca de 2 meses e, somente agora, formalizaram judicialmente a decisão.

Ainda conforme fontes, o processo de partilha de bens e alimentos é mantido em segredo de Justiça. Embora tenham se separado, o ex-casal tenta manter uma relação amigável.

Com informações; Metrópoles.