Seguiu em frente? Bruna Biancardi ignora pedido de perdão de Neymar

Os fãs da influenciadora Bruna Biancardi estão preocupados nesta quinta-feira (22). É que até o momento, ela não se pronunciou oficialmente sobre o pedido de perdão público que Neymar fez nas redes sociais.

Durante toda a noite, seguidores esperavam que ela ao menos deixasse um comentário na publicação do craque, o que não aconteceu. A atitude dela foi ignorar o desabafo, pelo menos publicamente. Ela não demonstrou qualquer reação até o momento.

A decisão surpreendeu ainda mais porque Bruna Biancardi fez outras publicações em seu perfil. Em um deles, ela mostrou detalhes inéditos do drapeado do vestido que usou casamento de Bianca Coimbra e Cris Guedes. "Os drapeados são presos a mão e moldados no próprio corpo", disse ela, sem citar o jogador.

De acordo com informações do jornal 'Extra', ele foi orientado a publicar o pedido de desculpas. Isso porque hoje será realizada a 3ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, que deve reuniu muitos famosos, amigos do craque e familiares na ação social que deve arrecadar fundos para o projeto social do jogador.

Com medo de um massacre da imprensa, ele foi orientado pela equipe a publicar o texto no qual assume que "errou" e pede perdão para a esposa. A decisão surtiu efeito, já que fará o assunto perder força nas próximas horas.

Fonte: Revista Quem.

