'Se te incomodar, tchau', diz Jojo Todynho ao postar fotos de biquíni

Através de seu perfil do Instagram, a cantora Jojo Todynho revelou que está passando as férias em Miami, nos Estados Unidos. Por ser verão no país norte-americano, a artista decidiu utilizar um biquíni de crochê fio dental e exibi-lo em seus stories.

Sem papas na língua, Jojo foi direta com seus seguidores que fazem comentários negativos sobre seu corpo, reforçando que a aceitação é essencial. “O Instagram é meu, a bunda também, a celulite também, a gordura também, e se te incomodar, tchau”, disse ela.

A cantora mudou seu estilo de vida, adquirindo uma dieta saudável e realizando exercícios. Há pouco tempo, em uma entrevista concedida ao programa da Rede Globo "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga, Jojo comentou que conseguiu perder 24 kg dentro de dois meses.

No entanto, ela ainda não atingiu o objetivo. “Estou na clínica fazendo soro porque sou fitness agora. Estou no projeto saúde desde o começo de janeiro. Estava com 159 kg e devo estar com 135 kg. Mudei a alimentação, treino e estou feliz com o resultado”, explicou.

