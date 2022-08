Scooby revela sexo do primeiro bebê com Cintia Dicker: saiba o nome

Da Redação

Pedro Scooby e Cintia Dicker serão papais de uma menininha! O surfista revelou o sexo da primeira filha com a modelo nos Stories de seu Instagram, nesta quinta-feira (19). Cintia, por sua vez, revelou o nome da criança, também na rede social.

O surfista repostou uma foto de Cintia durante um desfile para a marca Schutz, que ocorreu na última terça-feira (18), e contou que o casal terá uma menina na legenda. “Minha filha já está desfilando”, escreveu ele.

Pouco após a publicação do atleta, Cintia Dicker publicou o nome Aurora em seus Stories e escreveu: “Aurora significa ‘o nascer do sol’, ‘o raiar do dia’, ‘amanhecer’, ‘a que nasce do oriente’ ou ‘aquela que brilha como ouro’. Aurora está intimamente relacionada com a palavra em latim aurum, que significa ‘ouro'”.

“Aurora era a deusa romana da manhã, que na mitologia grega era a equivalente à deusa Eos. De acordo com a mitologia romana, a deusa Aurora era responsável por sobrevoar os céus anunciando o começo de um novo dia. A deusa Aurora era irmã do Sol, divindade solar e de Luna, divindade da Lua”, completou.

Pedro Scooby já é pai de três crianças — Dom, Bem e Liz —, frutos do casamento com a apresentadora Luana Piovani.

