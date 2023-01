Scooby é criticado após usar fotos de Luana Piovani nua em processo

Da Redação

Luana Piovani e o ex-marido Pedro Scooby

Pedro Scooby e Luana Piovani estão novamente envoltos em uma grande polêmica. O ex-casal está nos assuntos mais comentados desta quinta-feira (26) depois que Piovani revelou em suas redes sociais que foi processada pelo surfista.

O que chama muito a atenção, no entanto, é que a atriz alega que o ex usou fotos suas nua no processo. “Eu peguei o processo por curiosidade e fui ler. Ele me desmerece, ele me desqualifica como mulher e como mãe. [...] Fez o negócio todo pensado. Mas aí eu vi umas fotos minhas nua no meio do processo", desabafou Luana.

Conforme a advogada de Piovani, o ex-BBB teria agregado as fotos íntimas ao processo como forma de conseguir as guardas dos filhos do casal. “Fiquei intrigada, não estava entendendo o que minhas fotos nuas têm a ver com [ele querer] que eu me cale. Eu falei com a doutora Maria, que é minha advogada, e ela falou: ‘Mas Luana, isso que está no processo nada mais é do que o início de um novo processo que ele vai abrir para querer tirar a guarda das crianças de você’”, alega a apresentadora.

“Scooby machista”

Nas redes sociais o desabafo de Luana Piovani comoveu e enfureceu os internautas. Pedro Scooby foi chamado de "machista". Outros ainda comentaram que o ex-BBB perdeu sua “máscara de bom menino” criada no BBB22.

“O quão machista é o Scooby por anexar fotos da Piovani pelada em uma ação de guarda dos filhos. É surreal. Aquele personagem bonzão do BBB caindo totalmente por terra. Patético”, afirmou um internauta.

“O Pedro Scooby realmente abriu um processo contra a Luana e adicionou no processo FOTOS DELA ‘sensuais’ que ela tem no Instagram pra dizer que ela ‘não está apta para ser mãe’. Se alguém aqui achar isso normal, peço por gentileza que me de unfollow e não olhe mais na minha cara”, disparou mais uma.

“Pedro Scooby abriu um processo contra a Luana Piovani e anexou fotos dela pelada. Quem tem coragem de defender um cara desse merece passar por tudo que ela tá passando ou pior”, comentou uma terceira.

Fonte: Informações Metrópoles.

