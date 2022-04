Da Redação

SBT muda grade de programação e acaba com o programa ‘Bom Dia & Cia’

Após quase 30 anos nas manhãs do SBT, o programa Bom dia e Cia, apresentado atualmente por Sílvia Abravanel, chegará ao fim. A decisão partiu do próprio Sílvio Santos.

O infantil é exibido desde 1993. Ele será substituído por um programa voltado para o público feminino, que já começou a ser produzido pela emissora e para as crianças restará apenas o Sábado Animado, que basicamente tem o mesmo formato do Bom Dia e Cia.

Desde ano passado o programa já passava por transformações, como a não interação com o público, que era uma grande marca do Bom Dia e Cia, além da redução no quadro de funcionários.

Bom dia e Cia e seus apresentadores

Vários apresentadores já passaram pelo programa no decorrer dos anos. Eliana foi a primeira apresentadora do Bom Dia em 1993. Sua sucessora foi a também loira Jackeline "Jack" Petkovic.

No ano de 2005, o programa passou a ser apresentado por Priscila Alcântara e Yudi Tamashiro. Durante esse período, o programa reprisava clássicos do desenho animado como X-Man Evolution, Super Choque e Liga da Justiça.

Em 2010, Maísa assumiu a condução do Bom Dia às sextas-feiras e, em seguida, dividia o programa com Yudi e Priscila.

Silvia Abravanel está à frente do programa infantil desde 2015 até hoje.