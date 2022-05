Saulo e Gabi Brandt reatam casamento e viajam para Disney

Da Redação

Neste final de semana, o colunista Léo Dias noticiou que Gabi Brandt e Saulo Poncio reataram o relacionamento. Foram ouvidas fontes próximas ao casal, que afirmam que eles vão viajar juntos, acompanhados da família, para a Disney.

De acordo com o Léo Dias, Saulo deve embarcar no próximo domingo (15), junto com os demais integrantes da viagem. Gabi, por sua vez, irá apenas no dia 17 de maio, por ter um compromisso fora de São Paulo.

No mundo encantado, nos Estados Unidos, a companhia será grande. Até o momento, a viagem já conta com 7 pessoas, pois além de Saulo, Gabi e seus dois filhos, Davi e Henri, Sueni Costa, Silvia Pereira e Luan Netto também vão para Orlando.



No entanto, a lista de passageiros pode aumentar, afinal Jonathan Couto ainda não decidiu se vai estar presente no passeio, junto de seus dois filhos, João e José.





Fonte: Informações do Metrópoles.