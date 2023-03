Sasha Meneghel surge com vestido decotado e fenda ousada; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sasha e o marido, João Figueiredo

A filha de Xuxa Meneghel, Sasha, encantou os seguidores na noite do último sábado (25), ao aparecer com um vestido bem ousado e que desenhou suas curvas na abertura da celebração aos 60 anos de vida da mãe.

continua após publicidade .

Para a ocasião, a modelo apostou em um vestido longo vermelho coladíssimo ao corpo e com recortes estratégicos. Com uma fenda até a virilha, os cabelos presos e as pernas de fora, a estrela encantou os seguidores ao surgir em uma série de registros ao lado do maridão, o cantor João Figueiredo.

- LEIA MAIS: “Marília, como é que você decorava essa música?”, diz Maiara no PR

continua após publicidade .

“Um mood vermelho com muito amor”, escreveu ela na legenda da publicação compartilhada em sua conta no Instagram. Vale lembrar que recentemente Iza contou para os fãs que encontrou Sasha Meneghel, filha de Xuxa Mengehel com o ator Luciano Szafir, na Itália, durante a sua viagem de férias.

Veja o look:

Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News