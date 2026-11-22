A estilista Sasha Meneghel e o cantor João Lucas revelaram que estão à espera de um menino. O anúncio do sexo do primeiro filho do casal ocorreu neste domingo (22), durante uma participação ao vivo no programa "Domingão com Huck", da TV Globo. A novidade foi contada ao público de forma vibrante pela futura avó, a apresentadora Xuxa Meneghel.

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Ela entrou na atração por meio de uma chamada de vídeo e, após receber o aval do genro, gritou para celebrar a chegada do neto. Grávida de cinco meses, Sasha explicou que a gestação foi mantida em segredo por um período antes do anúncio oficial, realizado no fim de outubro. Durante a entrevista a Luciano Huck, o casal relembrou com bom humor o momento em que descobriu a gravidez. Eles revelaram que se confundiram com os traços do teste de farmácia e precisaram resgatar a bula no lixo para entender o resultado. Xuxa também aproveitou o espaço para compartilhar sua reação espontânea ao saber que seria avó, confessando que a emoção foi tanta que apenas conseguiu gritar e falar palavrões de alegria.

O companheiro da apresentadora, Junno Andrade, que estava no palco do programa após participar do quadro "Dança dos Famosos", adiantou que o quarto do bebê na casa da avó ficará pronto antes mesmo do espaço na residência dos pais. A nova rotina, pautada pelos horários e enjoos característicos da gestação, mudou o dia a dia do casal, mas não afastou a modelo de seus compromissos profissionais. Sasha garantiu que segue trabalhando normalmente em sua marca de roupas, a Mondepars, com o apoio integral de sua equipe e do marido. Juntos desde 2020 e casados desde 2021, Sasha e João Lucas contaram que ainda não definiram o nome do menino, mas brincaram que a família já troca sugestões diariamente.

