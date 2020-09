Sarah Marques fala sobre os novos projetos - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Sarah Marques, uma das blogueiras mirins mais queridas, conversou sobre seus novos projetos e o que conseguiu tirar do papel neste período de quarentena.

Sarinha, como é conhecida por seus seguidores e amigos, conversou conosco e contou o quanto a quarentena contribuiu para que muitos dos seus novos projetos fossem tirados do papel.

Conhecida por seu carisma e delicadeza, a pequena atualmente atua no segmento de moda infantil e como influencer para diversas marcas.

Sarah nos disse que muitos projetos estão por vir e que a quarentena contribuiu para que dessem o pontapé inicial. Um dos que ela mais gostou e compartilhou em primeira mão foi a criação de uma linha de maquiagem e cosméticos infantis.

A linha leva sua assinatura e conta com maquiagens totalmente veganas e voltadas para o público infantil e teen. Esse projeto vem sendo desenvolvido com muito cuidado e carinho. Contará com todos os testes de foto irritação e dermatologicamente testados, necessários para garantir a segurança dos pequenos.

Este projeto é apenas o primeiro de muitos que estão por vir. A data para tudo acontecer? Acreditamos que já para o final do ano de 2020.

Uma novidade para este mês de Setembro é a vinda da Sarinha para o Paraná. Ela virá visitar e também fotografar o catálogo de inverno da Pakita, uma conceituada marca nacional para público Kids e teen.

Sua mãe Michelle Marques já possui uma linha de cosméticos voltada ao público feminino, portanto experiência para lançar produtos de ponta e qualidade elas tem de sobra.

