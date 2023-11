Sandy revela motivo para não aparecer sem maquiagem

A cantora Sandy surpreendeu ao revelar o motivo para não aparecer sem maquiagem publicamente. Famosa desde a infância, ela nunca apareceu em uma foto com o rosto lavado e abriu o coração ao contar o motivo.

Em entrevista no programa 50 & Tanto, da apresentadora Angélica, no Globoplay, ela contou que está muito mais acostumada a se ver com maquiagem do que com o rosto lavado. Inclusive, ela contou que não se sente à vontade para aparecer com o rosto limpo fora de sua intimidade.

"Eu vejo vocês [Angélica e as convidadas Fernanda Souza e Maisa] postando fotos sem filtro e eu não consigo fazer isso. Eu não faço porque eu não me sinto à vontade que as pessoas me vejam nua e crua. Tipo, eu não ando sem maquiagem”, disse ela.

Então, Fernanda Souza perguntou se Sandy tem vergonha ou faz isso para se preservar e a resposta da cantora surpreendeu. "Eu não me acho bonita e não me sinto confortável. Na verdade, eu acho que essa coisa toda da internet, dos filtros, do padrão de beleza, da gente se cobrar… A gente só vê os outros como eles querem se mostrar. A gente não vê todo mundo, tipo, são raras as pessoas como vocês que se colocam assim tão natural”, afirmou.

Por fim, a estrela disse que sempre se viu maquiada durante seu crescimento. "Eu acho que é porque eu cresci assim, me vendo maquiada, me vendo arrumada, sendo tão exposta. A minha cara é aquela, a minha cara é essa que as pessoas veem pronta”, declarou.

