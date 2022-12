Sandy 'lamenta' correria dentro de jatinho e internet detona; veja

Da Redação

A cantora Sandy voltou a virar assunto e alvo de críticas na internet neste sábado (10/12)

A cantora Sandy voltou a virar assunto e alvo de críticas na internet neste sábado (10/12). Isso porque ela “lamentou” a rotina exaustiva da carreira, com um vídeo compartilhado de dentro de seu jatinho particular. “Quem vê close, não vê corre”, escreveu. Rapidamente, internautas viralizaram “reclamação” da filha de Xororó e encheram a web com comentários como “guerreira” e “pobre menina rica”.

“Peraí, vou mostrar para ela o que é corre!”, escreveu um usuário do Twitter. “Meu Deus, todo dia um influencer ou sub passando vergonha achando que sofre mais que trabalhadores de CLT”, comentou outra. “Esperando os dias em que meus corres serão como os da Sandy“, considerou mais um.

Defensores

Apesar das críticas, muitos fãs saíram em defesa de Sandy. “Eu odeio todo mundo que joga hater na Sandy! É exatamente por esse motivo que ela é uma artista reclusa. Agora que ela anda postando um pouco mais na vibe blogueira, já estão atacando ela”, afirmou um admirador da artista. “Incitar hate na Sandy é demais! Essa mulher trabalha desde os 6 anos”, pontou mais uma.

Veja o vídeo:

Leia: https://t.co/ormWDPrklj pic.twitter.com/qmHgNduiM1 — Metrópoles (@Metropoles) December 10, 2022

