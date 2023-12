Sandy dá show de maturidade ao receber Lucas Lima no palco

Desde que anunciaram a separação, Sandy e Lucas Lima adotaram uma postura madura e fazem questão de mostrar que mantêm a amizade acima de tudo. No último sábado, 02, a cantora demonstrou sua maturidade mais uma vez ao receber o ex-marido em seu palco durante um show no espaço Vibra em São Paulo.

Sandy emocionou o público ao convidar o ex-esposo para performar algumas das canções que compuseram juntos durante o relacionamento, ‘Areia' e ‘Me espera’. Assim que chamou o músico, a cantora fez questão de mandar um recado certeiro: “Eu só digo uma coisa: não quero polêmicas. Se acostumem”, ela declarou para evitar rumores sobre a presença de Lucas.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que ambos exibem uma boa relação durante suas apresentações. Logo após anunciarem o término nas redes sociais, o músico acompanhou sua ex-mulher em sua turnê pela Europa. Durante esse período, eles subiram juntos ao palco diversas vezes, reafirmando suas parcerias musicais e a amizade.

Além disso, o ex-casal também mantém uma boa relação em prol do filho, Théo, que tem nove anos: “A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento”, eles declararam quando anunciaram a separação em setembro deste ano.

Com informações: Revista Caras

