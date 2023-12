Sandra Annenberg surge de biquini minimalista na internet; veja

A jornalista e apresentadora Sandra Annenberg surpreendeu seus fãs e seguidores ao mostrar fotos apenas de biquíni nas redes sociais. Sandra costuma ser discreta em suas fotos na internet, mas abriu uma exceção para compartilhar um momento de alegria ao ar livre na natureza.

Neste final de semana, ela foi tomar um banho de cachoeira para renovar as energias e se refrescar. Com isso, a comunicadora foi fotografada com biquíni no estilo tomara que caia e ostentou toda a sua beleza diante de seus seguidores.

Nos comentários, os fãs fizeram vários elogios para ela. “Mulher belíssima”, comentou um seguidor. “Que linda”, afirmou outro. “Tá linda de viver”, declarou mais um.



Sandra Annenberg ficou conhecida por apresentar o programa "Jornal Hoje" da Rede Globo. Ela também já trabalhou como repórter e apresentadora em outros programas de televisão. É casada com o jornalista Ernesto Paglia.



