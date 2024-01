Samuel Rosa, ex-vocalista do Skank, será pai pela terceira vez

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O cantor Samuel Rosa, ex-vocalista da banda Skank, será pai pela terceira vez. O artista publicou uma foto nos stories do seu perfil oficial no Instagram ao lado da esposa, Laura Sarkovas, exibindo a barriguinha dela de gravidez. Veja no final da matéria.

continua após publicidade

“Alegria que não cabe aqui dentro viver essa vida ao seu lado, Samuel. Aaah, que 2024 chegou, chegando! Que delícia essa nossa caminhada. Amo-te”, diz a legenda da imagem. Samuel e Laura vivem um relacionamento desde 2018. O casal se mantém afastado da mídia e quase não faz publicações nas redes sociais.

- LEIA MAIS: Cantor sertanejo Leo Chaves anuncia gravidez da esposa

continua após publicidade

O cantor já é pai de Juliano de 25 anos e Ana Alvarenga de 20, fruto do relacionamento com Ângela Castanheira.

A banda Skank

Skank foi uma banda de pop rock brasileira formada em 1991 na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A banda já vendeu cerca de 6,6 milhões de discos entre CDs e DVDs. Samuel formou o grupo ao lado de Henrique Portugal, Lelo Zaneti e Haroldo Ferretti.



Siga o TNOnline no Google News