Samuel Rosa celebra espera pelo terceiro filho

No início deste novo ano, Samuel Rosa usou as redes sociais para compartilhar uma notícia pra lá de especial! O cantor, conhecido por sua trajetória musical como vocalista do Skank, revelou que está aguardando a chegada do seu terceiro herdeiro, fruto do seu casamento com a atriz Laura Sarkovas.

Em seu perfil oficial no Instagram, Samuel compartilhou algumas postagens feitas por sua esposa, que decidiu dividir a notícia da gestação exibindo com orgulho o barrigão que já está em crescimento avançado: “Virada do ano especial”, escreveu a mamãe orgulhosa, com as mãos no ‘forninho’.

“Ahhh que 2024, chegou chegando! Que delícia essa nossa caminhada. Amo te”, finalizou Laura, que é mãe do terceiro filho do cantor. Além do bebê que está por vir, o ex-Skank também é pai de Juliano Alvarenga, de 24 anos, e da caçula, Ana, que celebrou a chegada de seus 22 anos no mês passado.

