Samara Joy, cantora que venceu Anitta no Grammy, é insultada na web

Ocorreu nesse domingo (5), em Los Angeles, nos Estados Unidos, a cerimônia do Grammy 2023. A cantora Anitta participou do evento porque concorria pela categoria Revelação, porém, quem venceu o prêmio foi a norte-americana Samara Joy. A cantora de jazz Samara Joy tem 23 anos e lançou em 2022 o seu segundo álbum, "Linger Awhile", pelo prestigiado selo Verve. Ela também ganhou o prêmio de melhor álbum de jazz com vocais.

A artista divulgou uma publicação comemorando o feito. Mas diversos brasileiros, fãs da Anitta, não aceitaram que Joy foi quem recebeu a premiação. Eles alegaram que a cantora de jazz "roubou", que "não é famosa" e que ela "não merecia" o prêmio.

Depois da enxurrada de comentários negativos, outros brasileiros entraram no post para elogiar Samara e dizerem que estavam com vergonha do comportamento dos fãs.



O prêmio foi anunciado por Olivia Rodrigo, ganhadora no ano anterior.



"Estou aqui por ser eu mesma, por ser quem eu sou desde nascer. Agradeço ao meu time, aos meus empresários, todo mundo da gravadora", disse Samara.

Com informações do G1.

