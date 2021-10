Da Redação

Samara Felippo posta foto ousada para pedir 'fora Bolsonaro'

A atriz Samara Felippo fez uso de uma foto ousada para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e alertar sobre os perigos da pandemia de coronavírus.

Neste sábado (2), em seu perfil no Instagram, a artista posou usando uma calcinha fio dental e uma blusa e frisou que a foto é para "engajar" a mensagem que ela pretende passar por meio da publicação. Primeiro, para pedir "fora Bolsonaro". Segundo, para destacar que a pandemia ainda não acabou e, portanto, é imprescindível fazer uso da máscara de proteção, evitar aglomeração, além de manter o distanciamento social.

"Ainda é importante lembrar: Fora Bolsonaro. A pandemia não acabou, estamos flexibilizando mais só que ainda não é seguro aglomerar. Use máscara. Você pode usar uma descartável por até 3 dias se não danifica-la. É só deixar ao ar livre e revezar com outra. Máscaras de pano não são tão eficazes. Use os modelos seguros KN95 ou Pff2. São as que tenho nessa foto ilustrativa e de engajamento. Fique bem", escreveu a famosa.

