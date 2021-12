Salatiel Araújo estreia Nomes Notáveis na TV Caras

Da Redação

O apresentador que ganhou notoriedade no comando do Doutor TV, projeto voltado para saúde e bem-estar, exibido no formato de boletins na Record News, agora estreia na TV Caras entrevistando personalidades de diversos segmentos da sociedade.

Salatiel explica sobre o formato: 'Eu vou contar histórias de sucesso, conhecer gente que faz acontecer na sua área, percorrer a trajetória da pessoa, desde sua origem, toda caminhada e destacar sua obra. Também vou mostrar lugares incríveis e cobrir eventos', detalha o apresentador.

A estreia do programa será próximo dia 04 de dezembro às 19h00 na TV Caras: https://tvcaras.uol.com.br/ e segue com uma nova edição aos sábados no mesmo horário. Contudo, o formato gravado ficará disponível e pode ser visto no site por tempo indeterminado.

No primeiro programa Salatiel Araújo recebe a médica e empresária Luciana Dias, o apresentador também já gravou com outros nomes, como Alessandra Gazola, Júlio Aidar, Alan Spadone e o famoso rabino Eliahu Hasky, direto de Israel.

'Nomes Notáveis, o nome já define o conteúdo do programa, vamos trazer personalidades, pessoas públicas e também caras novas, pessoas que inspiram pelas suas ideias, projetos e contribuem para o desenvolvimento humano e social do nosso país', conclui Araújo.