Salário de Tadeu Schmidt para apresentar o BBB24 impressiona

Há poucos dias da estreia, o apresentador Tadeu Schmidt já está encerrando sua preparação para comandar o Big Brother Brasil pelo terceiro ano consecutivo. E, para a missão, ele vai ganhar um dos salários mais elevados do canal.

Na prateleira dos principais artistas, ele vai receber o teto salarial da emissora no momento: R$ 400 mil ao mês. Só que ele também vai ganhar participação nas ações comerciais dentro da atração, o que pode elevar seus rendimentos a R$ 2 milhões.

As informações são do colunista André Romano, do Observatório da TV. Ele também lembrou que o salário de Tadeu Schmidt foi reajustado. Quando entrou no posto, ele recebia míseros R$ 120 mil. Vale lembrar que ele começou no jornalismo esportivo na emissora, mas foi aos poucos migrando para o entretenimento, onde está atualmente.

O BBB24 começa na próxima segunda-feira, 8 de janeiro e segue mantendo a equipe de sucesso das últimas edições. Os participantes do programa começam a ser revelados nesta sexta-feira, 5, durante a programação da Globo. A expectativa é que grandes nomes tenham topado participar da nova edição.

Fonte: Revista Caras





