Estimativas do mercado publicitário apontam que o apresentador Luciano Huck, de 54 anos, recebe um salário fixo de aproximadamente R$ 4 milhões por mês na TV Globo. De acordo com projeções divulgadas pelo colunista André Romano, a remuneração total do comandante do programa Domingão com Huck pode ultrapassar a marca de R$ 6 milhões mensais em determinados períodos, impulsionada por ações de merchandising, campanhas publicitárias e acordos comerciais vinculados à atração.

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Os rendimentos extras variam conforme o volume de contratos publicitários em vigor a cada mês, motivo pelo qual a cifra mais alta não representa um vencimento fixo garantido. Tanto a emissora quanto o comunicador não confirmam oficialmente os valores divulgados pelo mercado.

Consolidado como um dos principais nomes da televisão brasileira e estratégico para a atração de anunciantes na grade dominical, Huck mantém contrato vigente com a Globo até 2028. Segundo a apuração do colunista, a direção do canal já estuda uma possível extensão da parceria comercial até o ano de 2030.