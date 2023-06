Saiba quem é Renato Santiago, novo namorado de Jojo Todynho

Siga o TNOnline no Google News

Após muitas polêmicas no casamento e separação de Lucas Souza, Jojo Todynho está com o coração em excelente estado. A cantora fez a primeira aparição pública com o novo namorado Renato Santiago, nesta segunda-feira (12/6) de Dia dos Namorados, e aproveitou a data para fazer diversas declarações. Mas quem é ele?

Discreto nas redes sociais, Renato tem menos de 5 mil seguidores e fez questão de deixar o perfil com nenhuma publicação. Nos destaques, ele tem uma coleção de três fotos sob o nome Feliz com a vida.

Em uma delas, mostra um “rolezinho na madrugada” com Jojo, há cerca de um mês. Em outra, mostra uma televisão com a frase “Boa noite” acompanhada de dois corações, de três semanas atrás. A última é um story desta segunda, que mostra a vista de um quarto para o mar e a palavra amor escrita com pétalas de rosas em inglês — imagem também publicada pela artista.

O moreno mede cerca de 1,70m de altura e tem um corpo malhado e cheio de tatuagens — duas delas feitas com a namorada. Ele mora no bairro de Brás de Pina, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Antes de engatar o relacionamento com a artista, com quem está junto há cerca de cinco meses, ele mantinha uma amizade com ela.

Com informações do Metrópoles

