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BELEZA

Saiba quem é a paranaense que representa o Brasil no Miss Universo 2026

Curitibana conquistou a vaga ao representar a Ilha do Mel na etapa nacional

Escrito por Da Redação
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Saiba quem é a paranaense que representa o Brasil no Miss Universo 2026
Autor Modelo, empresária e influenciadora digital, Marcella também já trabalhou como apresentadora - Foto: Instagram

A curitibana Marcella Kozinski, de 26 anos, vai representar o Brasil no Miss Universo 2026, marcado para 24 de novembro, em Porto Rico. A modelo embarcou na última sexta-feira (6) e, após chegar à ilha, compartilhou nas redes sociais a expectativa para o início das atividades do concurso.

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Marcella conquistou a vaga internacional no fim de julho, ao vencer o Miss Universe Brasil, em São Paulo. A etapa nacional reuniu 31 candidatas. A curitibana representou a Ilha do Mel, no litoral paranaense, em uma categoria que permitiu às participantes concorrer por destinos turísticos.

Modelo, empresária e influenciadora digital, Marcella também já trabalhou como apresentadora. Em 2019, venceu o Miss Curitiba e representou o Brasil no Miss Tourism World, em Qingdao, na China, onde terminou em quarto lugar.

Em 2021, voltou a conquistar o título de Miss Curitiba e venceu o Miss Paraná Universo, resultado que a classificou para a etapa brasileira daquele ano. Em 2026, foi coroada Miss Ilha do Mel antes de vencer a disputa nacional.

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O Brasil tem dois títulos no Miss Universo. A gaúcha Iêda Maria Vargas venceu em 1963, e a baiana Martha Vasconcellos conquistou a segunda coroa em 1968.

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concursos de beleza CULTURA Marcella Kozinski Miss Universo 2026 NOTÍCIAS
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