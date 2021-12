Da Redação

Saiba quem é a paranaense que fez Maiara romper com Fernando

Francieli Padilha, massoterapeuta da cidade de Guarapuava, no centro-sul do estado do Paraná, é apontada como a mulher que aparece ao lado do sertanejo Fernando Zor na foto que despertou a ira de Maiara e fez com que a cantora terminasse o relacionamento com o parceiro de Sorocaba.

No primeiro momento após a divulgação da imagem em que parece exibir parte do seio para a câmera em foto ao lado do cantor, Francieli fechou o perfil no Instagram, para que apenas os próprios seguidores possam conferir suas postagens. Horas depois, a moça voltou atrás e abriu novamente o perfil.

Ao que parece, a repercussão da história já despertou a curiosidade de muita gente sobre a identidade da moradora de Guarapuava. Em algumas horas, Francieli ganhou cerca de 200 novos seguidores na rede social.

Neste sábado, 25, a coluna LeoDias revelou algumas mensagens enviadas por Francieli, por meio dos directs do Instagram. Nelas, a mulher não se mostrava incomodada com a repercussão da notícia sobre a crise no relacionamento entre Maiara e Fernando.

“Não viu na coluna do Leo Dias?”, escreveu. Em outro trecho, perguntada sobre para onde iria “hoje”, Francieli responde: “Querendo ir na muv. Ver se causo mais separação”.

Francieli termina a mensagem com um “kkk”, demonstrando pouca preocupação com o fim do relacionamento entre Fernando e Maiara.

Com informações Metrópoles.