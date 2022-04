Saiba quem é a bilionária mais jovem do mundo

Da Redação

Aos 25 anos de idade e com patrimônio líquido estimado em US$ 1,3 bilhões (cerca de R$ 6 bilhões), a norueguesa Alexandra Andersen é a bilionária mais jovem do mundo, segundo a revista Forbes.

Nas redes sociais, ela exibe fotos de viagens ao redor do mundo e das práticas de equitação – a jovem é tricampeã júnior na modalidade e representa a Noruega no campeonato nacional de saltos da Federação Equestre dos Estados Unidos.

Alexandra é filha de Johan Andersen e Kristin Gamlemshaug, donos da empresa Ferd, do setor de finanças e investimentos. A herdeira é dona de 42% das ações da organização.

De acordo com a Forbes, Alexandra entrou pela primeira vez na lista de bilionários em 2016, aos 19 anos de idade. Na época, ela acumulava fortuna de US$ 1,2 bilhão.

O amor pela equitação é demonstrado pela bilionária por meio das dezenas de imagens publicadas em seu perfil oficial no Instagram, ao lado de cavalos ou participando de competições.

