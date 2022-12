Saiba quanto Casimiro já ganhou com a transmissão da Copa do Mundo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Casimiro conta com patrocínio de diversas marcas grandes durante a transmissão da competição

Criador de conteúdo, Casimiro Miguel está realizando a transmissão da Copa do Mundo 2022 de forma gratuita na internet. A equipe do streamer deixou escapar quanto o canal CazéTV arrecadou durante as transmissões da competição.

continua após publicidade .

Nos últimos 28 dias o canal no YouTube faturou U$ 160 mil (aproximadamente R$ 832 mil). Em novembro o canal obteve 210 milhões de visualizações, mês em que começou a Copa do Mundo de 2022.

-LEIA MAIS: Cantora Anitta dá entrada em hospital em São Paulo

continua após publicidade .

Contudo, segundo o site TecMundo, o valor não inclui encargos tributários ou taxas cobradas pelo YouTube. Casimiro conta com patrocínio de diversas marcas grandes durante a transmissão da competição.

As transmissões dos jogos da Copa contam com uma grande equipe de jornalistas, influenciadores digitais e ex-jogadores. Entre os principais nomes estão: Isabella Pagliari, Diogo Defante, Ítalo Sena, André Hernan, Luis Felipe Freitas, Guilherme Beltrão, Allan 'Estagiário', Junior Baiano, Juninho Pernambucano, Edmilson e Gilberto.

Siga o TNOnline no Google News