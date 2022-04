Da Redação

Saiba quando Arthur Aguiar volta para a casa do BBB22

Arthur Aguiar segue no quarto secreto do BBB22 após ter sido “eliminado” no Paredão falso dessa terça-feira (5). O ator ficará no local por 36 horas, assim como anunciado por Boninho em suas redes sociais.

“Arthur, aproveita essas 36 horas de Big Boss! Tem muito card pra brincar!”, escreveu o Big Boss em seu Twitter.

Desta forma, o marido de Maíra Cardi volta para a casa nesta quinta-feira (7/4). Ele deve chegar no reality show durante a tarde, antes da Prova do Líder.

Guerra contra aliado

No quarto secreto, Arthur Aguiar vem descobrindo muito sobre os colegas de confinamento. Após mostrar insatisfação com Gustavo Marsengo, o brother também se surpreendeu com falas de Pedro Scooby, um de seus aliados no programa, e declarou guerra contra o surfista.

“É, irmão, fiquei chateado com você. Você ter falado que ficou feliz mais de uma vez”, disse Arthur, enquanto via Scooby, Gustavo e Douglas Silva jantando. Acontece que, para Arthur, o ex-marido de Luana Piovani demonstrou felicidade com a suposta eliminação do ator e a permanência de Linn da Quebrada na casa.

“Se você tivesse saído eu não ia ficar feliz. No dia com certeza, não. Em nenhum momento, mas principalmente no dia não. Falar que ficou feliz, pô? Mais de uma vez. Não foi legal, não”, seguiu o ator.

“Dessa vez eu não vou deixar passar, não. Quando eu voltar, vou falar. Eu vou falar o que estou sentindo”, prometeu o marido de Maíra Cardi.

Com informações: Metrópoles