Saiba qual é o valor da fortuna de Gisele Bündchen e Tom Brady

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Gisele Bündchen (42) e Tom Brady (45)

Os rumores sobre uma possível crise no casamento de Gisele Bündchen (42) e Tom Brady (45) ganharam força nos últimos dias na imprensa internacional e até surgiram fontes falaram que os dois já teriam contratado advogados de separação. Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre a suposta crise na união e nem sobre a suposta separação. Então, que tal saber qual é o patrimônio deles?

continua após publicidade .

Gisele Bündchen é uma das modelos mais famosas do mundo e foi a mais bem paga por muito tempo. Por sua vez, Tom Brady é um dos maiores atletas do futebol americano. Juntos, eles tem um patrimônio que ultrapassa o valor de US$ 650 milhões – cerca de R$ 3,4 bilhões.

Segundo o site Celebrity Net Worth, o atleta tem a fortuna de US$ 250 milhões – cerca de R$ 1,3 bilhão – e chegou a faturar US$ 45 milhões – cerca de R$ 237 milhões – em apenas um ano. Por sua vez, a top model brasileira tem uma fortuna estimada em US$ 400 milhões – cerca de R$ 2,1 bilhões. Ela chega a faturar US$ 40 milhões – cerca de R$ 211 milhões – em um ano.

continua após publicidade .

Juntos, eles compraram um terreno em uma ilha privada em Miami, nos Estados Unidos, que é avaliado em US$ 17 milhões – cerca de RS 89,9 milhões.

Gisele e Tom são pais de Benjamin, de 12 anos, e Vivian, de 9 anos. Ele também tem um filho de outro relacionamento, Jack, de 15 anos.

Siga o TNOnline no Google News