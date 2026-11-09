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Saiba qual é a nova novela turca que estreia na Band

Vahide Perçin interpreta Güzide, juíza que vê a família mudar após uma revelação

Escrito por Da Redação
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Saiba qual é a nova novela turca que estreia na Band
Autor Os capítulos vão ao ar de segunda a sexta-feira, com transmissão simultânea pelo site da emissora e pelo aplicativo gratuito Bandplay - Foto: Divulgação Band

Uma juíza de família de Istambul descobre que o marido mantém uma relação paralela há anos. A revelação põe em xeque um casamento de três décadas e dá início a “A Traição”, novela turca que estreia nesta segunda-feira (9), às 20h30, na Band.

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Os capítulos vão ao ar de segunda a sexta-feira, com transmissão simultânea pelo site da emissora e pelo aplicativo gratuito Bandplay. Nesta semana, a estreia divide espaço com a reta final de “Guerra das Rosas”, exibida às 21h até sexta-feira (13).

Na trama, Güzide Yenersoy (Vahide Perçin) leva para dentro de casa a mesma firmeza com que conduz os casos no tribunal. Ela acredita saber o que é melhor para os filhos, Oylum e Ozan, até descobrir que o advogado Tarik (Mustafa Uğurlu), com quem é casada há 30 anos, tem outra família. A descoberta também expõe segredos que vão além da infidelidade.

Dirigida por Murat Saraçoğlu, a produção tem 222 capítulos e foi licenciada para mais de 30 territórios antes de chegar ao Brasil.

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Quem é quem em ‘A Traição’

  • Güzide Yenersoy (Vahide Perçin) é uma juíza de família acostumada a dar a palavra final também em casa. A descoberta sobre o marido abala a confiança que ela tinha na própria família.
  • Tarik Yenersoy (Mustafa Uğurlu) é um advogado com escritório próprio. Pai de Oylum e Ozan, mantém uma vida paralela com Yeşim, com quem tem uma filha pequena.
  • Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) entrou na faculdade de Medicina por insistência da mãe, mas quer seguir carreira como dançarina.
  • Ozan Yenersoy (Yusuf Çim) é o filho mais velho do casal. Engenheiro civil, quer enriquecer depressa e se arrisca ao procurar atalhos para alcançar o padrão de vida que deseja.
  • Yeşim Denizeren (Asena Girişken) cria a filha Öykü, de cinco anos, ao lado de Tarik. Ela acredita viver uma relação estável e desconhece o casamento dele com Güzide.
  • Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) é um advogado que conheceu Güzide e Tarik na faculdade. Afastado dos dois desde o início do namoro, ele reencontra a juíza três décadas depois.
  • Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) comanda uma startup de segurança digital e tem divergências com o pai sobre a forma de conduzir os negócios.
  • Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) é dono de uma construtora, pai de Tolga e cliente de Tarik. Foi ele quem apresentou Yeşim ao advogado.
  • Ümit Özgüder (Cem Sürgit) é químico e irmão mais novo de Güzide, que ajudou a criá-lo.
  • Nazan Tokluca (Meltem Baytok) é juíza, amiga de Güzide desde a faculdade e madrinha de Oylum e Ozan.
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A Traição BAND dramaturgia novelas novelas estrangeiras Televisão Turquia
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