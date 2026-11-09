Saiba qual é a nova novela turca que estreia na Band

Uma juíza de família de Istambul descobre que o marido mantém uma relação paralela há anos. A revelação põe em xeque um casamento de três décadas e dá início a “A Traição”, novela turca que estreia nesta segunda-feira (9), às 20h30, na Band.

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Os capítulos vão ao ar de segunda a sexta-feira, com transmissão simultânea pelo site da emissora e pelo aplicativo gratuito Bandplay. Nesta semana, a estreia divide espaço com a reta final de “Guerra das Rosas”, exibida às 21h até sexta-feira (13).

Na trama, Güzide Yenersoy (Vahide Perçin) leva para dentro de casa a mesma firmeza com que conduz os casos no tribunal. Ela acredita saber o que é melhor para os filhos, Oylum e Ozan, até descobrir que o advogado Tarik (Mustafa Uğurlu), com quem é casada há 30 anos, tem outra família. A descoberta também expõe segredos que vão além da infidelidade.

Dirigida por Murat Saraçoğlu, a produção tem 222 capítulos e foi licenciada para mais de 30 territórios antes de chegar ao Brasil.

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Quem é quem em ‘A Traição’