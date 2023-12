Saiba porque Andessa Suita mudou o nome e 'apagou' o passado

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A influenciadora Andressa Suita é um dos maiores sucessos das redes sociais no momento. Seguida por mais de 15 milhões de admiradores e casada com o cantor sertanejo Gusttavo Lima, ela é um exemplo de elegância e bom gosto.

continua após publicidade

No entanto, esse não é o verdadeiro nome da modelo. Ela mudou de nome, 'apagou' o passado e decidiu recomeçar a vida em 2011, logo após participar do reality 'A Fazenda'. Na competição, ela usou o verdadeiro nome: Andressa Oliveira.

- LEIA MAIS: Marcelinho Carioca é sequestrado em SP e bandidos pedem resgate

continua após publicidade

O sobrenome criado da modelo foi uma homenagem aos pais. A influencer juntou o começo nome da mãe, Sueli, e do pai, Itamar, resultando em Suita. Na época, a assessoria da modelo afirmou que ela queria investir na carreira de modelo. Além disso, o desejo era refazer a imagem e começar do zero, apagando o passado.

Ela teve uma passagem controversa por A Fazenda, chegando a viver um romance com o ator Theo Becker. A linha mais recatada e comportada conquistou o sertanejo Gusttavo Lima em 2013, época em que os dois ficaram noivos.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



continua após publicidade

Fonte: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News