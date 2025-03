Saiba por qual motivo Fred Bruno foi substituído no Globo Esporte

Em um vídeo, Fred ainda brincou sobre apresentar o atestado no trabalho

O apresentador do Globo Esporte, Fred Bruno, de 35 anos, foi substituído no programa esportivo da Rede Globo na tarde desta segunda-feira (24). Isso porque o jornalista apresentou um atestado médico e explicou o diagnóstico que recebeu que o impediu de comandar a atração.

“Não vou apresentar o Globo Esporte hoje. Peguei conjuntivite”, escreveu no story de seu perfil no Instagram. Em um vídeo, Fred ainda brincou sobre apresentar o atestado no trabalho.

Ausência de Fred Bruno no Globo Esporte

A ausência de Fred também foi comentada por Gabriela Ribeiro durante o Globo Esporte desta segunda-feira (24). A jornalista, que substituiu o apresentador, anunciou a licença do titular do programa, o comentarista Denílson, por sua vez, brincou: “Já está dando migué? Pelo amor de Deus, no Carnaval! Que coincidência”.

Ao filmar o programa, o apresentador se divertiu com os comentários dos colegas, que ironizaram sua licença médica.

“Virei o tipo de pessoa que vai apresentar um atestado na semana de Carnaval. Brincadeiras à parte, não vou apresentar o Globo Esporte hoje porque eu estou com conjuntivite. Nunca tive conjuntivite na vida, em 35 anos, e a primeira vez que ela resolve vir pro meu corpo, é quando? Quando eu tenho um programa na Globo”, divetiu-se.

