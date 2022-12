Saiba o que Galvão Bueno fará após encerrar carreira como narrador

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Galvão Bueno se despediu das narrações de jogos de futebol no último domingo

No domingo (18), na final da Copa do Mundo do Catar, Galvão Bueno se despediu das narrações de jogos de futebol. Agora, uma das vozes mais conhecidas das partidas exibidas na TV Globo, se prepara para encarar novos projetos.

continua após publicidade .

De acordo com O Globo, o carioca que quer dar uma “virada de página” na vida, mas ainda terá trabalhos na emissora. “Não vou me desligar totalmente da empresa. Já está em produção uma série sobre minha vida, com cinco episódios no Globoplay, rememorando momentos marcantes”, disse em entrevista à revista Veja.

-LEIA MAIS: Foto de Messi com a taça da Copa se torna a mais curtida do Instagram

continua após publicidade .

Ele adiantou também que tem projetos em estudo e garantiu que, mesmo tendo propostas, não irá para outra emissora. O apresentador renovou o contrato com a Globo, que prevê a participação em programas esportivos e locução de chamadas.

Com informações do Metrópoles

Siga o TNOnline no Google News