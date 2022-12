Saiba o que acontece com castelo construído pelo cantor José Rico

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O cantor José Rico, de 68 anos, da dupla sertaneja com Milionário, morreu e deixou um castelo inacabado com mais de 100 quartos, em construção. A obra fica às margens da Rodovia Anhanguera (SP- 330), em Limeira (SP), no interior de São Paulo. No local, o músico pretendia montar um estúdio, mas a intenção também era fazer do lugar um recanto para a família.

continua após publicidade .

“Ali é meu mundo. Estou construindo para mim e para os meus”, disse José Rico, em entrevista ao cantor Michel Teló para o Fantástico, em outubro de 2014. O parceiro de Milionário desmentiu, na época, que a mansão foi feita porque uma cigana disse que ele jamais poderia parar de construir sua própria casa: “São lendas”.

Um novo proposito para o local

continua após publicidade .

Após a morte do cantor, a família do cantor passou um bom tempo sem saber o que fazer com o castelo de aproximadamente 100 quartos deixado por ele. Agora, de acordo com a assessoria de imprensa do sertanejo, o local abrigará um museu que contará a história da dupla Milionário e José Rico através de roupas, discos e objetos pessoais. Parte do imóvel ainda abrigará um hotel temático.

- LEIA MAIS: “Tributo a Zé Rico” abre 16ª Fescafé em Apucarana, relembre.

Ainda de acordo com a assessoria do cantor sertanejo, o projeto gráfico do museu será finalizado nos próximos trinta dias. Vale lembrar que as obras do imóvel, localizado às margens da Rodovia Anhanguera, em Limeira (SP), estão paradas desde a morte do cantor, que há 24 anos trabalhava na construção de seu “castelo”.

continua após publicidade .

Ligação com Apucarana

Além da música, o futebol era uma das grandes paixões do cantor sertanejo José Rico, da dupla “Milionário & José Rico”. Quando não estava com o violão nas mãos, o artista gostava de jogar bola com os amigos e familiares.

Logo após ganhar dinheiro com a música, Zé Rico comprou uma chácara no Jardim França, em Apucarana. A propriedade ficava abaixo da linha férrea e da antiga indústria Kowalski. A primeira medida foi reformar o campo existente no local e depois melhorar a estrutura, com arquibancadas, alambrado e vestiários.

continua após publicidade .

O estádio virou o local preferido do cantor para suas confraternizações com amigos e familiares. Os encontros, realizados nos intervalos dos shows, eram marcados por animadas partidas de futebol, sempre regadas a cerveja e muita música. A estrutura ficou tão boa que o campo passou a ser utilizado para partidas amistosas e campeonatos no município. Ficou conhecido na cidade e na região como o “Campo do Zé Rico”.

José Rico nasceu em São José do Belmonte (PE) em 20 de junho de 1946, batizado como José Alves dos Santos. Ainda criança, a sua família foi morar em Terra Rica (Noroeste do Paraná). Nesta cidade, ele recebeu o apelido de “José Rico” de um padre. Anos mais tarde, decidiu colocar em cartório o novo “batismo” e registrou-se como José Rico Alves dos Santos.

continua após publicidade .

O cantor chegou a Apucarana por volta de 1965 e, imediatamente, começou a mostrar seu talento musical. Tocava em bailes e quermesses. Não demorou para ganhar notoriedade na cidade e na região. Em 1970, foi para São Paulo tentar a carreira na música. Foi quando conheceu o mineiro Romeu Januário de Matos, o Milionário. O encontro na capital paulista marcou o início de uma grande trajetória artística que garantiu aos dois a alcunha de “Gargantas de Ouro”. Foram 29 discos gravados e inúmeros sucessos, como “Estrada da Vida”, “Sonhei com você”, “Decida”, entre outras canções.

Famoso em todo Brasil e conhecido também no exterior, Zé Rico sempre voltava a Apucarana para rever os amigos. Seu refúgio era a chácara e o futebol. A propriedade acabou vendida anos depois até ser adquirida pela Prefeitura, que transformou o local em um campo de futebol público, sede das principais competições amadoras da cidade.

Em 2004, uma lei aprovada na Câmara denominou o local de Centro Esportivo Hairton Santos, em homenagem ao desportista e radialista que havia acabado de falecer. O estádio, no entanto, é conhecido até hoje como “Campo do Zé Rico”, em referência ao cantor que morreu em 3 de março de 2015 em Americana (SP) após sofrer uma parada cardíaca.

Placa em homenagem

Uma placa em homenagem ao cantor José Rico, da dupla Milionário e José Rico, foi instalada pela prefeitura municipal no Distrito da Caixa de São Pedro, em Apucarana. A placa foi instalada em frente à Paróquia São Pedro, próximo ao imóvel onde o pai do cantor tinha uma barbearia.

Com informações Metrópoles, TV Foco e Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News