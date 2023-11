Saiba como está o estado de saúde de Bianca Andrade após acidente

Siga o TNOnline no Google News

A influenciadora e empresária, Bianca Andrade, de 29 anos, mais conhecida como Boca Rosa, sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira, 2, em Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro.

Ela, o filho Cris, de 2 anos, e outras duas pessoas estavam no veículo que colidiu na Rodovia Presidente Dutra. Eles foram socorridos e levados para uma unidade particular da região, onde seguem internados para observação. Cris é filho de Bianca com o influenciador e youtuber Fred Bruno.

"Bianca, Cris e outras duas pessoas que estavam no carro passam bem. Eles seguem no hospital para observação, mas está tudo bem", informou a assessoria de imprensa da influenciadora ao gshow.

Mais tarde, através de sua assessoria, a influencer postou um comunicado em seu Instagram: "Gostaríamos de tranquilizar a todos e informar que Bianca, Cris, Genilson e Dayane estão bem após o acidente. Todos foram assistidos por equipe médica rapidamente, mas por precaução, seguirão em observação por 24 horas. Agradecemos o carinho e preocupação de todos nesse momento e a assessoria de imprensa de ambos enviará, em breve, uma nota oficial com todas as informações necessárias. Equipes Bianca Andrade e Fred Bruno".

